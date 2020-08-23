صلاح مناع: آلية خاصة من بنك السودان والبنوك التجارية لشراء تحويلات المغتربين بالسعر الموازي

قال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع وعضو اللجنة الاقتصادية (اللجنة الاقتصادية اجرت تعديل في منشور بنك السودان الأخير الخاص بالذهب في اجتماع يوم ١٩ اغسطس بان دولار عائدات صادر الذهب فقط لاستيراد السلع الاستراتيجية بترول قمح دواء وسوف يصدر المنشور اليوم).

وأضاف مناع في تغريدات على تويتر فجر الأحد بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (وجهت اللجنة الاقتصادية بتطبيق قانون حيازة العملات الأجنبية والذهب بعقوبات تصل الي حد المصادرة وسوف يتم نشر القانون).

وأضاف مناع (وجهت اللجنة الاقتصادية بإنشاء قوة خاصة ومحكمة ونيابة للمخلفات الخاصة بالتهريب وتجارة العملة والذهب والسلع الاستراتيجية تبدا خلال هذا الأسبوع).

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وقال مناع (وجهت اللجنة الاقتصادية بقيام آلية خاصة من بنك السودان والبنوك التجارية لشراء تحويلات المغتربين بالسعر الموازي).

وأضاف مناع (طرحت اللجنة الاقتصادية عبر المحفظة الخاصة بالسلع الاستراتيجية عطاء عالمي لتوريد مشتقات بترولية لمدة ٧ اشهر ما قيمته مليار دولار، الأول منذ عشرات السنين بشفافية كاملة اشاد بها الجميع وهي خطوة في الاتجاه الصحيح).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)