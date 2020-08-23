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شاهد الطائرة المنكوبة التي تحمل أموالاً وهي تحترق غرب جوبا

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Waddah 0 تبليغ

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وثق مقطع فيديو مشاهد للطائرة المنكوبة وسط الأدغال، وهي تحترق غرب مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. بحسب صحيفة السوداني

وكانت طائرة شحن تابعة لشركة محلية، قد تحطمت صباح اليوم السبت، في جوبا عاصمة جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل 4 من الركاب الخمسة، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة، وفق ما أعلن وزير النقل والطرق في جنوب السودان، مادوت بيار يول.

وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها على مسافة حوالى 7 كيلومترات غرب المطار الدولي في ضواحي كاميرو بالعاصمة جوبا.

وقال الوزير لوكالة فرانس برس: “كان في الطائرة 8 أشخاص، 3 من أفراد الطاقم و5 ركاب، نجت منهم امرأة واحدة وهي بصحة جيدة”.

وتابع “قضى الركاب الأربعة (الآخرون) وأفراد الطاقم الثلاثة”.

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وبحسب الوزير، كان أفراد الطاقم من الجنسية الروسية والمسافرون من جنوب السودان.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “ساوث ويست أفييشن” المحلية والمستأجرة من مصرف “أوبورتيونيتي بنك”، تنقل أموالا إلى منطقة واو في شمال غرب البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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