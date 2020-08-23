حميدتي يلتقي مبعوثا قطريا بجوبا

التقى عصو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو السبت بجوبا المبعوث الخاص للحكومة القطرية مطلق القحطاني الذي وصل اليوم إلى العاصمة الجنوببة جوبا وتناول اللقاء وفق صحيفة اخر لحظة سير عملية مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح ، كما تطرق الإجتماع أيضا إلى إتفاقية الدوحة لسلام دارفور. وحضر اللقاء مستشار الرئيس سلفاكير مياردت للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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