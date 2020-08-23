استئناف الدراسة بجامعة الجزيرة في السابع والعشرين من سبتمبر جزئياً

دفعت إدارة جامعة الجزيرة بمقترح لحكومة ولاية الجزيرة لإستئناف الدراسة، وجرت تفاهمات ما بين حكومة الولاية وإدارة الجامعة وصندوق رعاية الطلاب أفضت إلى التوافق على إستئناف الدراسة في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل بصورة جزئية على أن تستكمل النسبة بالتدرج حتى 100%.

وقالت الإدارة في بيان لها وفق صحيفة أخر لحظة ستتم مناقشة ذلك وترتيبات إستئناف الدراسة في إجتماع مجلس العمداء المحدد لإنعقاده يوم الثلاثاء المقبل

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )