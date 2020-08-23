(59) اصابة جديدة بكورونا و تسجيل(3) حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تسجيل 3 حالة وفاة اضافة الي تسجيل 16 حالة تعافي وكانت الحالات الجديدة سجلت 57 اصابة في الخرطوم و2 في الشمالية واكد التقرير الي ارتفاع الاصابات تراكميا 12682 اصابة متضمنة 815 حالة وفاة و 6492 حالة تعافي واشار التقرير الي ان اجمالي العينات المفحوصة بلغت 623 والعينات الموجبة لاول مرة 59 عينة بنسبة إيجابية بلغت 9.1% وشددت الوزارة وفق صحيفة أخر لحظة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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