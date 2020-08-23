البشير يواجه بقضايا جديدة ذات صلة بملفات فساد

قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك ان الرئيس المخلوع قد تمت محاكمته في بعض القضايا واضاف انه لا زال يواجه قضايا اخرى من بينها مشاركته في انقلاب 89 وفي قضايا ذات صلة بملفات فساد , داعيا لجان التحقيق الى الاسراع في انجاز مهامها وأعلن حمدوك في خطابه مساء اليوم استعداد الحكومة الانتقالية الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني .

وجدد حمدوك وفق صحيفة أخر لحظة التأكيد على تعاون حكومته معها ليلقى كل من اجرم في حق الضحايا عقابه. وأكد حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على توفير اجواء الحريات من أجل حماية للمواطن .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )