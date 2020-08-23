حمدوك يكشف سر تعيين مدير جديد للشرطة

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك ان تعيين مدير جديد للشرطة جاء تنفيذا لوعود قطعت للثوار مشددا على أهمية جهاز الشرطة للجهاز التنفيذي للدولة . وقال حمدوك في خطابه مساء السبت بحسب صحيفة أخر لحظة ان هياكل السلطة الانتقالية توافقت على تبعية جهاز الشرطة الى السلطة التنفيذية .

وزاد انه تم الغاء كافة القوانين التي كان يستغلها النظام البائد لإزلال الشعب وخاصة النساء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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