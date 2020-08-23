ناشطة سعودية: هذا ما سيحدث لو وُضعت اموال دول الخليج تحت تصرف الأتراك بدلا من ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الناشطة والمدونة السعودية المعروفة سارة الغامدي، في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بتويتر، معلقة على ما تشهده المنطقة من صراع كبير وأحداث متتالية إن القدرة المالية لدول الخليج لو وضعت تحت تصرف الأتراك لكان مصير البلاد يختلف عما هي فيه الآن، حسب وصفها.

وكتبت الغامدي في تغريدتها التي رصدتها “وطن” مشيرة إلى قوة تركيا ووزنها بالمنطقة فضلا عن دفاعها عن الإسلام أكثر من السعودية التي تزعم أنها دولة الإسلام ما نصه:”القدرة المالية لدول الخليج لو وضعت تحت تصرف الأتراك بدلا من ترامب لأصبح الدينار الإسلامي يعادل ألف دولار أميركي”.

كما اعتبرت الناشطة السعودية في تغريدة أخرى أن ما أنفقه أمراء الخليج السعودية – الإمارات على العميل الصهيوني السيسي كان بإمكانه أن يقضي عل الفقر في العالم العربي.

وتابعت أنهم مع ذلك يصرون على أن إنقاذ مجرم لن ينجو ولو بملء الأرض ذهبا، حسب وصفها.

ولا يألو الرئيس الأمريكي جهدا ولا يفوّت فرصة سانحة دون الحديث عن الدفع مقابل الخدمات

وسبق أن قال صراحة إن “السعودية مهتمة جدا بقرارنا” حول سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأضاف: “حسنا، إذا كانت الرياض ترغب ببقائنا في سوريا، فيجب عليها دفع تكاليف ذلك”.

وهناك من المراقبين من يلخص هذه السياسة التي ينتهجها ترامب بمبدأ “ادفع لتبقى” في تعامله مع دول الخليج. فمنذ حملته الانتخابية وهو يقوم بذلك. ففي 2016 أعلنها ترامب: السعودية “لولانا لما وجدت وما كان لها أن تبقى”.