حمدوك: قطعنا خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

السبت 22 أغسطس 2020

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، إن بلاده قطعت خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان عن قائمة الإرهاب، مشددا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما داعما للإرهاب والتطرف.



وأضاف حمدوك، خلال كلمة له مساء اليوم السبت: "النظام السابق تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان"، متابعا أن حكومته تعمل على استعادة مكانة السودان التي أضاعتها أيديولوجية النظام السابق.

وتابع رئيس الوزراء السودانى، أنهم مستعدون للتعاون مع المحكمة الدولية لتسليم المطلوبين من النظام السابق، مشيرا إلى ان استضافة الرياض مؤتمر أصدقاء السودان دليل على الشوط الذي قطعناه.

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وقال رئيس وزراء، عبد الله حمدوك، إن السودان مستعدة للتعاون مع المحكمة الدولية قائلا: مستعدون للتعاون مع المحكمة الدولية لتسليم المطلوبين من النظام البائد، ومتابعا: توافقنا على البدء لإصلاح جهاز الشرطة لجعله في خدمة المواطن.

وأضاف عبد الله حمدوك، خلال كلمة له بمناسبة مرور عام على تسلمه المسؤولية، أنه تمت معالجة ملفات أكثر من 12 ألفا من الموظفين المظلومين في النظام البائد، ولافتا إلى أن إيديولوجية النظام البائد تسببت في عزلتنا الدولية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع الرياض كان علامة فارقة في الانفتاح الذي حصل للسودان، مستطردا: قلقون من تداعيات الفوضى والاختلاف في صفوف قوى الحرية والتغيير، وموضحا أن التعدد في قوى الحرية والتغيير يجب أن يكون مصدر وحدة وليس اختلاف.