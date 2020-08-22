عاجل.. رئيس الوزراء: كنت أدرك منذ البداية أن عملية الانتقال السياسى شائكة وصعبة

السبت 22 أغسطس 2020

ألقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كلمة بمناسبة مرور عام على تسلمه المسؤولية، حيث قال عبد الله حمدوك : التحية لكل من قدم التضحية من أجل الانتقال السياسى فى السودان.



وأضاف حمدوك: كنت أدرك منذ البداية أن عملية الانتقال السياسى شائكة وصعبة. وتابع عبد الله حمدوك: لن يتحقق الانتقال السياسى دون التوصل للسلام النهائي.

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وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: ورثنا ديوناً من النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار، والشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة، بدأنا فى العودة للعالم بعد عقود من العزلة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.

وأشاد عمر قمر الدين وزير الخارجية السودانى المكلف، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.