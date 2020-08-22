شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب صوتي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، لمكالمة هاتفية خاصة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وقالت إنه بشأن العلاقة مع الإمارات، بعد تطبيعها مع الاحتلال.
وتحدث محمود عباس في المكالمة مع السيسي عن الإمارات ومنع الهجوم الفلسطيني عليها بسبب طائرات المساعدات التي وصلت تل أبيب، إضافة إلى الرغبة بـ”إصلاح ذات البين بين السلطة الفلسطينية والإمارات”.
وقال ما نصه وفق التسجيل المتداول:”المشكلة صغيرة وممكن أن يحلوها وكل شيء ينتهي على خير على يدكم ان شاء الله، وكل ما نريده هو إصلاح ذات البين بيننا وبين الإمارات”
وتابع رئيس السلطة الفلسطينية:” لن نسمح للإعلام أن يسيء لدولة الامارات وعندما تنتهي مسألة الكورونا ثقوا أن أول بلد سنزوره أو شخص سنلتقي به هو صديقنا الشيخ محمد بن زايد .. واقول له نحن على العهد ومستعدون كما كنا زمان مع الشيخ زايد سنكون معك”
كانت هذه تفاصيل خبر “تسريب”صادم” لمحمود عباس مع السيسي وهذه رسالته “لصديقه الصدوق” ابن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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