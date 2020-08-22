عمر إحساس: فصلنا (الجنوب) وقعدنا نغني “جدودنا زمان وصونا على الوطن”

الخليج 365 :

اعتبر الفنان عمر إحساس أن دور الأغنية الوطنية لا يقل تأثيراً عن دور مفاوضات السلام، وقال: الأغنية الوطنية يمكن أن تقدم رسائل واضحة ومهمة، إذ إنها تخاطب قلوب الناس وعقولهم من خلال إيقاعات محببة وجميلة. وأشار إحساس إلى أنهم بذلوا مجهوداً فنياً كبيراً حتى ينعم جنوب السودان بالسلام، حيث ظللنا نغني منذ العام 1992 ولكن في نهاية الأمر انفصل الجنوب للأسف، والغريب أن الجنوب انفصل ونحن نغني: حدودنا زمان وصونا على الوطن. وبحسب صحيفة المواكب، عرج عمر إحساس على حرب دارفور ووصفها هي الأخرى بالمؤسفة، متمنياً أن يحتكم الجميع لصوت العقل وقال: البلد واسعة ولو النفوس طايبت بتشيلنا كلنا.