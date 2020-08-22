إختفاء روضة الحاج بعد سقوط البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اختفت الشاعرة روضة الحاج عن المشهد الثقافي والإعلامي بشكل كامل، وذلك بعد سقوط البشير مباشرة، حيث كانت روضة الحاج صاحبة قصيدة (اليوم أعلن عليك الحب) قد انضمت لركب حكومة الإنقاذ في آخر (17) يوماً قبل سقوطها (وزيرة للثقافة) في عملية وصفها المتابعون بـ(سوء الخاتمة). وبحسب صحيفة المواكب، قدمت روضة الحاج مجموعة من القصائد المميزة، وشاركت باسم السودان في كثير من المحافل الدولية، غير أن اقتران اسمها بالنظام السابق خصم منها الكثير.

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