تفاصيل جديدة حول مستقبل الغربال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حصل( الموقع) علي تفاصيل جديدة بشان مستقبل لاعب المريخ السابق، محمد عبد الرحمن مع ناديه الحالي، شباب الأهلي بوعريرج الجزائري.

ورغماً عن تألق الغربال مع ناديه الجزائري، وقيادته لتحقيق الانتصار في عدد من المباريات إلا أن الازمة المالية العاصفة التي يمر بها ناديه الجديد، وإلغاء الدوري الجزائري، أجبره علي البحث عن طريقة للتخلص من أفضل لاعبيه و إنعاش الخزينة بالأموال.

وقال مصدر مقرب من الغربال لـ(السوداني) ان رئيس نادي شباب بوعريرج الجزائري، تواصل خلال الأيام الماضية مع محمد عبد الرحمن، وأقنعه بالبقاء في صفوف النادي وذلك إلى حين الاتفاق حول الصيغة المناسبة لرحيله عن النادي.

واشار المصدر إلى ان نادي بوعريرج يفكر في اعارة الغربال عامين وهي المدة المتبقية في تعاقده حيث سبق وان وقع اللاعب علي عقد لمدة (3) سنوات مع ناديه الحالي.

واشار المصدر الى ان النادي الجزائري تلقي عروضا من اندية محلية مثل المولودية، وشبيبة القبائل وكذلك اتحاد العاصمة.

ولفت المصدر النظر الى ان النادي الجزائري لم يتلق عروضا خارجية حيث يناقش العروض المحلية وينتظر ان يتم عرضها علي اللاعب جميعاً لاكمال الاتفاق النهائي في غضون الأيام القادمة.

وفي صعيد ذي صلة، علمت ( السوداني) بأن لاعب المريخ السابق، لم يتقاض رواتبه مع بوعريرج لعدة أشهر وهو الأمر الذي يخشى النادي الجزائري من إمكانية لجوء اللاعب بسببه إلى الاتحاد الدولي ( الفيفا) لفسخ العقد.

ويتقاضى محمد عبد الرحمن بموجب العقد المبرم بينه وبين النادي الجزائري راتبا شهريا (14) ألف دولار .

وينتظر ان يتم حسم وضعية اللاعب في غضون الأي