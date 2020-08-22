تضامن واسع مع الفنانة عشة الجبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حظيت الفنانة عشة الجبل بتضامن واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من الإعلاميين وذلك عقب ماتعرضت له بعد نهاية احدي حفلاتها، وارتكز عدد كبير من المتضامنين علي أن التحرش أو الاعتداء علي المرأة سلوك مرفوض دون أي تبريرات، علي ذات السياق أكدت عشة لمقربين منها أنها تعرضت لمحنة حقيقية وأضافت أنه لولا دفاعها عن نفسها لحدث ما لا يحمد عقباه.

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