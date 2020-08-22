الدولار يواصل الصعود ويصل إلى رقم غير مسبوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصلت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية صعودها أمام الجنيه السوداني. وكشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم عن ارتفاع جديد في الأسعار وصل إلى أرقام غير مسبوقة. وقال أحد التجار لـ (الانتباهة أون لاين): (الزيادة كبيرة اليوم السبت مع افتتاح المعاملات). وبحسب التاجر فإنه تم تداول الدولار بـ (180) جنيهاً، الريال السعودي (48.10) جنيه، الدرهم الاماراتي (49.50) جنيه، اليورو (210) جنيه، الجنيه الاسترليني (234) جنيه، الدينار الكويتي (313) جنيه

الجنيه المصري (11.10) جنيه، الريال العماني (270) جنيه، الدينار البحريني (260) جنيه، الدينار الليبي (59) جنيه، الريال القطري (48.80) جنيه.

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