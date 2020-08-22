المالية تتهم جهات داخلية بتخريب الاقتصاد عبر تزوير الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتهمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية جهات داخلية، بالسعي لتخريب اقتصاد البلاد عبر تزوير الجنيه السوداني بهدف شراء الدولار الأمريكي والذهب بأسعار باهظة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، “تؤكد بأنه لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حاجة الدولة من السلع الإستراتيجية”، مشيرة إلى أن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة، و حسب لائحة إنشاء المحفظة”.

وشددت على أن ما يحدث هو عمل تخريبي‎ منظّم ضد الاقتصاد السوداني، وامتداد لنفس التخريب الذي تم الأسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب وبأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية”.

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وأوضحت الوزارة أنه “لا يوجد سبب اقتصادي أساسي، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة الغير مبررة”.

وأضافت “في حالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن”.

ولفتت وزارة المالية إلى أن السلطات الأمنية “تقوم بالتحقيقات في هاتين الظاهرتين وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك أسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين إلى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة”.