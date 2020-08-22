حمدوك: استعادة الشركات الاقتصادية بالقطاعين الامني والعسكري تحظى بأولوية

قال رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ان الولاية الكاملة لوزارة المالية علي المال العام فيما يتعلق بالشركات الخاصة بالقوات النظامية ستتحقق .

وأعلن حمدوك في خطاب أن قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الامني والعسكري تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة الانتقالية لإخضاعها لوزارة المالية .

وقال بحسب صحيفة أخر لحظة ان هذه القضية بدأت فيها خطة عملية لمعالجتها حسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية ضمن الخطة العامة لولاية وزارة الماليه على المال العام وقال انه على الرغم من ان الاصلاحات المنشودة شاقة وصعبة الا انها مهمة وضرورية على المدى الطويل واضاف ” البرنامج يهدف لدعم الانتاج عبر الفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الارياف والمدن ”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )