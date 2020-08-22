الري تحذر من فيضانات وسيول

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي، من أن صور الأقمار الإصطناعية (للساعات الأخيرة من يوم 21 أغسطس) أظهرت هطول أمطار غزيرة فوق 50 مم في حوض العطبراوي عند الحدود وداخل السودان لكل من النيل الأزرق والدندر والرهد، مما قد يسبب في حدوث فيضانات (خاطفة) والسيول وجريان الخيران.

وقالت اللجنة في بيانها السب وفق (سونا ) إن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الازرق في ايام 19 و20 و21 أغسطس ستؤدي لإرتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الأحد) ، ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )