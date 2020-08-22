وصول مساعدات طبية تركية للسودان لمجابهة كورونا

استقبلت وزارة الصحة الإتحادية ممثلة في الإدارة العامة للصحة العالمية اليوم بمطار الخرطوم الدولي الجسر الإنساني المقدم من الحكومة التركية لمكافحة وباء كورونا وكشف السفير التركي بالبلاد عرفان نزير اوقلو، ان المساعدة التي وصلت للبلاد عبارة عن 50 جهاز تنفس مشيرا إلى انها من أفضل الأجهزة المستخدمة بجانب 50 ألف ماسك و50 ألف واقي وجه فضلا عن 100 قناع جراحين.
ونقل اوقلو تحية ومحبة الرئيس التركي وشعبه للسودانين مؤكدا ان السودان في الدرجة الأولى لديهم. وأضاف ان حكومته لا تنتظر شكر وعرفان مقابل دعمها للبلاد، مشيرا إلى استمرار التعاون والدعم حتى ينعم السودان بالإستقرار السياسي والإقتصادي.
ومن جهتها اعربت مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية د.عفاف شاكر، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة بالفيس بوك عن شكرها للحكومة التركية لدعمها للبلاد لمحاربة كورونا والمتمثل في البسة واقية وكمامات وأجهزة تنفس وقالت شاكر ان هناك برتكولات صحية متعددة مع الحكومة التركية، كاشفة ان هناك 200 مريض سنويا تتم معالجتهم مجانا بتركيا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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