حملات أمنية مكثفة بالنيل الأبيض لوقف بيع الوقود بالسوق الاسود

اكد والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق محاربة الفساد وملاحقة الذين يتاجرون بقوت الشعب ومكافحة الظواهر السالبة المتعلقة بالتلاعب بالوقود وبيعه خارج المواعين القانونية.

وقال وراق وفق (سونا) السبت عقب انطلاقة حملة وقف الظواهر السالبة بالطريق القومي الخرطوم كوستي المتعلقة ببيع الوقود خارج المواعين القانونية أنه بناءا للتحذيرات التي تم توجيهها بعدم بيع الوقود خارج المحطات الرئيسية جاءت هذه الحملة التي تقودها قوات الشرطة لمناطق الشوال وماجاورها لضبط المتلاعبين بالمواد البترولية وبيعها في السوق الأسود.

و قال الوالي ان القوات المشاركة في هذه الحملة من الشرطة العامه والشرطة الأمنية والمباحث تمكنت من ضبط عدد كبير من الوقود خارج المواعين الشرعيه وضبط عدد من المتهمين مؤكدا ان القوات مستمره في تمشيط الشارع حتى محليه الدويم وستكون هناك قوات أخرى لتمشيط وتفتيش المنازل ومواقع التخزين بالقرى والحلال وذلك بمرافقه وكيل النيابه المختص وأمر تفتيش عام، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة في حق كل من يتلاعب بقوت المواطن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )