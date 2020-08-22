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خبراء يحذرون من أمراض أخرى أشد فتكاً من كورونا

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Waddah 0 تبليغ

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أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية الي أن فيروس كرونا يحتاج إلى عامين حتى ينتهي تماما ويرى خبراء في المجال الصحي بحسب صحيفة أخر لحظة ان اهتمام وزارة الصحة السودانية بفيروس وتكريس كل الجهود الطبية لمواجهته كان على حساب أمراض أخرى أشد فتكا منه..

وقال الدكتور ماهر التميمي ان أمراض مثل السرطان والملاريا تحتاج إلى جهود مضاعفة ونسبة الوفيات منها اكثر من نسبة الوفيات بالكورونا خاصة بعد فصل الخريف وانتشار البعوض الناقل لطفيل الملاريا.

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في الوقت الذي تشير فيه احصائيات الإصابة بالسرطان الي مؤشر مرتفع شهريا في ظل انعدام الرعاية الطبية لمرضى السرطان والتكاليف المرتفعة لعلاجه. وطالب دكتور التميمي وزارة الصحة بمزيد من الاهتمام بالامراض الأخرى بدل المجهودات المبزولة الموجهة لفيروس كورونا.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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