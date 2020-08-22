ولاية الجزيرة تخطط لتشغيل كافة المصانع المتعطلة

أكد الدكتور عبد الله ادريس الكنين والي الجزيرة حرصه على معالجة قضايا الصناعة لدعم إقتصاد الولاية وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات. وجدد الوالي بحسب ( سونا) لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني السبت وفد شركة سور العالمية برئاسة الدكتور عاصم عثمان محجوب مساعد المدير العام بحضور الأستاذ عثمان عابدين عبد الله أمين عام حكومة الولاية حرصه على تشغيل كافة المصانع المتعطلة بالولاية وتحريك القطاع الصناعي بالإستفادة من مختلف موارد الولاية .. من جانبه إستعرض رئيس الوفد مشاكل مصنع سور للغزل والنسيج بالحصاحيصا بسبب تذبذب الإمداد الكهربائي الذي أدى لخسائر تجاوزت 33‰ من إنتاج المصنع وإمتدح حرص الوالي ومتابعته لحل قضايا الصناعة بالولاية وكشف عن الجهود التي تقودها الشركة لمعالجة مشكلة النفايات بالولاية بالتعاون مع بعض الشركات التركية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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