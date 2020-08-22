ثلاثة وفيات وانهيار منازل جراء السيول بالكاملين

كشف الملازم أول شرطة إبراهيم مدثر مدير إدارة الدفاع المدني بمحلية الكاملين مقررغرفة طوارئ الخريف عن 3 وفيات وانهيار كامل لـ15 منزلا منها منزلين انهيارا كاملا و 13 منزلا إنهيارا جزئيا فضلا عن خسائر كبيرة في بعض القري بالمحلية جراء الأمطار والسيول والفيضانات التي خلفها الإرتفاع الكبير لمناسيب النيل الأزرق خلال الفترة السابقة .

وأقر مدثر وفق ( سونا ) أن الغرفة تعمل بإمكانات ضعيفة جدا حيث ظلت تقوم بمجهودات كبيرة لدرء السيول والفيضانات بقري المحلية وذلك بالتنسيق مع غرفة ولاية الجزيرة .

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وأعلن عن توفير أكثر من 8 ألف شيكارة خيش و5 ألف جوال وباك لودر وعدد من القلابات لقري الجديد والمسعودية والشقلة عوج الدرب وابو روس وعديد أبو عشر والكاملين .

وكشف عن إنهيار كامل لمنزلين و إنهيار 13 منزلا انهيارا جزئيا بمنطقة المسعودية وإنهيار 3 غرف وحمامات بقريى سعادة العقليين إضافة لانهيار أسوار عدد من المنازل بالشقلة عوج الدرب و7 غرف بقرية الشقلة حكيم وانهيار 155 سورا و3 غرف انهيارا جزئيا وأنهارت21 غرفة انهيارا كليا و79 حمام بقرية عديد أبو عشر بالاضافة لإنهيار 36 غرفة جزئيا بقرية عديد فلاتة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)