السعودية: قرار بعودة جميع الموظفين لأعمالهم

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، السبت، تعميما ينص على عودة جميع موظفي القطاع العام إلى أعمالهم بدءا من الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري.
وطالبت الوزارة الموظفين العائدين الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بـفيروس كورونا الجديد في مقرات العمل، بحسب ما ذكرت الوزارة على موقعها على الإنترنت.
ووفقا للتعميم الوزاري، يجب ألا تزيد نسبة العاملين عن بُعد في المؤسسات الحكومية على 25 في المئة، و”أن تتيح لهم الجهات الحكومية أداء مهامهم”، وشدد على استمرار تعليق العمل بالبصمة، والسماح للموظفين بالمداومة وفق نظام “الحضور المرن”.
وأشار التعميم إلى ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أي أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، في العمل عن بعد.
أنتشار فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19، بحسب ما ذكرت رويترز يشار إلى أن السعودية سجلت 306,370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل، من بينها 3,619 حالة وفاة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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