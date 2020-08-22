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مضاعفات مقلقة تربك المتعافين من كورونا

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نبه باحثون، إلى أن التعافي من فيروس المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، بشكل تام، قد لا يكون نهاية للمتاعب الصحية، لأن بعض الآلام قد تستمر إلى جانب مضاعفات جانبية مزمنة تصلُ حد فقدان الذاكرة.

وقال عدد من الأشخاص الذين تعافوا تماما من في كوريا الجنوبية، بحسب سكاى نيوز إنهم ما زالوا يشعرون بألم مزمن إلى جانب العياء وصعوبة في التنفس.

وتشير بيانات صحية، إلى أن عددا كبيرا من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض، أما الذين يعانون آلاما وقصورا في التنفس فغالبا ما يتعافون في غضون أسابيع، إذا كانت صحتهم جيدة ولم يعانوا من أمراض مزمنة.

ونقلت صحيفة “شوسن إلبو” الكورية الجنوبية، عن بارك هيون، وهو أستاذ مساعد في جامعة بوسان، أن الفحص أكد الشفاء التام في مارس الماضي، لكن المتاعب لم تقف عند تلك اللحظة.

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وأكد الأكاديمي الكوري الجنوبي أنه ما زال يعاني من عدة مضاعفات جانبية مثل ضعف القدرة على التركيز وآلام في البطن والظهر، فضلا عن حرقة في المعدة وتغير في لون الجلد.

وحرص بارك هيون على تدوين تجربته مع مرض “كوفيد-19” على موقع فيسبوك، لأجل نقل صورة عما يعانيه المصابون بفيروس كورونا الذي ظهر في الصين، أواخر 2019 ثم تحول إلى جائحة عالمية.

ويقوم بارك بالتدريس في جامعة رامون ليول بجامعة ، وأصيب في فبراير الماضي، بعدما قصد منطقة بوسان، جنوبي البلد الآسيوي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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