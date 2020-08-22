وساطة مفاوضات السلام: الاتفاق النهائي يتطلب دعم شركاء دوليين

السبت 22 أغسطس 2020

أكد مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام، من دولة جنوب السودان الدكتور ضيو مطوك، أن تجربة منبر جوبا لمفاوضات السلام مختلفة تماما، حيث تضمنت تعدد المسارات والاتفاقات، مشددا على أنه "كي يخرج هذا الاتفاق بشكله النهائي، فإنه يتطلب دعم ومساندة الشركاء الدوليين".



وذكر مجلس السيادة، في بيان اليوم السبت، أن وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد محمد حسن التعايشي، وفريق الوساطة من جنوب السودان، عقدوا اجتماعا مع مجموعة من الشركاء الدوليين في نيويورك، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث قدمت المجموعة الدولية مقترحا حول الصيغة النهائية لاتفاق سلام السودان.

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وقال مقرر لجنة الوساطة الدكتور ضيو مطوك، إنه أكد للمجموعة أن المحادثات تسير بصورة طيبة نحو نهاياتها المنشودة، مشيرا إلى أنه لابد من التفكير في الكيفية التي تُمكن من إخراج الإتفاق بشكله النهائي على أكمل وجه.

وأوضح أن العمل بدأ منذ وقت مبكر مع هذه المجموعة الدولية التي تعمل في نطاق النزاعات في الدول ذات الظروف المشابهة، لافتا إلى أن الأطراف تسلمت المقترح لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.

وأضاف: "نُفكر في طريقة إخراج الاتفاق بشكل موحد بحيث يسهل التنفيذ"، مشيرا إلى أن فريق الوساطة والأطراف المتفاوضة سيجلسون خلال اليومين المقبلين لإبداء الملاحظات حول المقترح، والاجتماع مجددا لصياغة الاتفاق بصورته النهائية تسهيلاً لتنفيذه.