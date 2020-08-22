عاجل.. إنشاء منظمة لرعاية المشردين بالسودان وجنوب السودان

السبت 22 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن إنشاء منظمة لرعاية المشردين بالسودان ودولة جنوب السودان بكامل منشآتها من مقر وغيره وتوفير التمويل اللازم لها، وستكون هذه المنظمة وفق النماذج العالمية من حيث التعليم والتأهيل والرعاية.



جاء ذلك لدى استقبال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان للفنان لارسون انقوق والمغني تونق مريو في مقر إقامته ب في العاصمة جوبا.

وقدم دقلو الدعوة للفنان لارسون وتونق مريو ليكونا ضمن مشرفي المنظمة بدولة جنوب السودان، وأشار لابتعاث مختصين فورا للبدء في تأسيس وتسجيل المنظمة في جنوب السودان لإيواء كافة الأطفال المشردون الذين يمثلون شريحة واسعة من ضحايا الحروب والنزاعات والفقر.

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وقال دقلو «ان ما قام به الفنان لارسون عمل عظيم بتبنيه احد الأطفال المشردين ورعايته له حتى صار مغنيا مشهورا وانتشاله من التشرد.

وسرد تونق تفاصيل معاناته مع التشرد، وناشد النائب الأول برعاية جميع المشردين في جنوب السودان، وحكى تونق قصته بأنه كان مشردا في السوق ولكن بفضل رعاية لارسون له أصبح فنانا مشهورا وقابل مسؤولا كبيرا في السودان، وشكر دقلو على الاهتمام بالرعاية والتبني لإنشاء منظمة لإيواء إخوته المشردين.

من جانب آخر شكر الفنان لارسون دقلو على المبادرة بإنشاء المنظمة وجعله احد المشرفين عليه، مؤكدا انه سينقل هذه البشرى لجميع المشردين بجنوب السودان.

الجدير بالذكر ان المغني تونق طفل يبلغ من العمر حوالي ١٢ سنة كان مشردا بالأسواق قبل أن يقوم الفنان لارسون انقوق برعايته وتبنيه حتى صار مشهورا.