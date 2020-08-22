المقاومة الفلسطينية تهدد بحرق “تل أبيب” في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ اغتيال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بينما تأخذ وتيرة التصعيد في قطاع غزة منحىً تصاعدياً، توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية إسرائيل بردّ فوري ومنسّق ضدّ أهداف محدّدة ستُعلَن في الوقت المناسب إذا أقدمت على أي عملية اغتيال في القطاع.

وبحسب -صحيفة «الأخبار» اللبنانية- فإنّ المقاومة أوصلت رسالة عبر الوسطاء بأنها ستردّ بصورة كبيرة وقوية في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ اغتيال.

وأكد المصدر أن المقاومة سترى في أي اغتيال إعلاناً للحرب “التي ستحرق فيها المقاومة تل أبيب بآلاف الصواريخ، وبما لا يتوقعه الاحتلال”. المادة السابقة محكمة تونسية تكشف تفاصيل مثيرة بعد محاولة تسميم رئيس الجمهورية

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