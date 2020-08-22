محكمة تونسية تكشف تفاصيل مثيرة بعد محاولة تسميم رئيس الجمهورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن دالي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “غير معني بما أشيع عن محاولة تسميمه”.

وقال محسن دالي لمحطة “شمس أف أم”، إن الأمر يتعلق بخلاف بين “مخبزين في إطار تنافس غير شريف”.

ونفى مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية التونسية لوكالة “سبوتنيك” يوم أمس الجمعة، ما راج من أخبار عن وجود مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد.

وكانت صحيفة “الشروق” التونسية قد أفادت في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن أحد عمال المخابز بجهة البحيرة 2 بالعاصمة قد كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأفادت الصحيفة بأن رجل أعمال حاول توريط صاحب مخبز في مخطط لدس السم في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة، وذلك من خلال إغراء العامل بمبلغ 20 ألف دينار مقابل القيام بالعملية، إلا أنه رفض وكشف المخطط.

ونقلت الصحيفة عن الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب في تونس تأكيدها على التحري حول المسألة وكشف الخلايا التي تشتغل على استهداف الرئيس.