الشيوعي يؤكد رفضه التطبيع مع اسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد صديق يوسف عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن الحزب لا يدعو لإسقاط الحكومة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للقيادي الشيوعي اليوم رداً على بيان كاذب نشر بإسم سكرتارية اللجنة المركزية للحزب يدعي أن الحزب يطالب بإسقاط الحكومة الحالية.

وأضاف صديق ” موقفنا واضح لا ندعو لإسقاط الحكومة كما جاء في البيان المزعوم بل نعمل على أن تنجز الحكومة مهام الثورة وفق برامج قوى الحرية والتغيير، وندعم كل ما هو إيجابي وننتقد كل ما هو سلبي.

وأردف “ننادي بإلغاء تعديلات الميزانية الأخيرة وأن تكون رؤية اللجنة الاقتصادية لقحت هي المعبر عن سياساتنا،كما نرفض قمع الحراك الجماهيري بالقوة المفرطة ومع حق التعبير الديمقراطي والسلمي، كما ندعو لوقف النزاعات القبلية واستخدام السلاح لحسم النزاعات والعمل على عقد اللقاءات القبلية لمعالجة الخلافات.

وأضاف” نحن مع وحدة كل قوى الثورة المنضمين لقحت أو غير المنتمين نحن ضد الدعوات المتعددة لعقد مؤتمرات لإصلاح الوضع بل مع تجميع كل المبادرات لعقد مؤتمر واحد لتأكيد وحدة كل الحادبين على مصلحة الوطن والهادفين لوحدة إرادة الشعب لاستكمال مهام الثورة.

وحول التطبيع مع إسرائيل قال صديق نحن مع الفلسطينيين وضد التطبيع مع اسرائيل قائلا وفق سونا: ” نقف ضد التطبيع مع اسرائيل ومع حق الشعب الفلسطيني”.