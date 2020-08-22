حمدوك يلقى خطابا جديدا مساء اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يلقي رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً خطاباً للشعب السوداني وذلك بمناسبة مرور عام على توليه منصب رئيس الوزراء وسيُبث الخطاب على محطات التلفزيون والإذاعة وسونا وعدد من القنوات الفضائية.

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