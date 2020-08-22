الدعم السريع ينفي لقاء حميدتي برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفى مصدر رفيع بقيادة قوات الدعم السريع صحة لقاء سري جمع نائب رئيس المجلس السيادي وقائد الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، بحضور مسؤول رفيع بدولة الإمارات، وقال المصدر بحسب صحيفة السوداني، إنه لم تجر أي اتصالات من هذا النوع مع “حميدتي”.

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