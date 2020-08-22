أمطار غزيرة بـ(9) ولايات

الخليج 365:

تَوقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطارٍ غزيرة في ولايات (القضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب كردفان، غرب كردفان، شرق دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور ووسط دارفور). وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرُّ شمال ولاية البحر الأحمر ماراً بمدينة أبو حمد، شمال مدينة كريمة، جنوب دنقلا وشمال الولايات الغربية.

وقالت وحدة الإنذار المُبكِّر بالهيئة أمس، إنّ ولايات (كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال كردفان وشمال دارفور) ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة. وحذّرت، مُستخدمي طرق المُرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ الحيطة والحذر.

صحيفة الصيحة