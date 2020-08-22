خبير: الادارة الامريكية غير مستعدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بات واضحا ان الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتحاول المماطلة بشتى الطرق في عدم حدوث إزالة لاسم السودان من القائمة السوداء .

وقال الخبير والمحلل السياسي المهندس محمود تيراب إن تحذير مراكز البحث الأمريكية بشأن تمادى الحزب الشيوعي في تحريك الشارع عبر واجهاته الحزبية للاطاحة بالحكومة الانتقالية يصب في تهيئة للرأي العام بأن السودان غير مستقر وفيه مشاكل واضطرابات وان الأوضاع الأمنية غير مستقرة ويعلم الجميع تحذيرات واشنطن قبل أيام بأن الوضع في السودان غير آمن .

ويرى مراقبون إن الوعود الأمريكية للحكومة الانتقالية في السودان عبارة عن كسب مزيد من الوقت للفراغ من قضايا الشرق الأوسط ومسألة طالبان وبالتالي ربما كان موضوع رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب احد موضوعات الانتخابات الأمريكية المقبلة. حيث قال مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي خلال زيارته للخرطوم في وقت سابق إن “رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت”

وأكد وفد الخزانة الأمريكية أن “القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان” وان هناك لجان في أمريكا تعمل في هذا الشأن.

وفي ذات الوقت لا يهتم الحزب الشيوعي بما سيحدث من تصرفات الإدارة الأمريكية تجاه ما يجري في البلاد بل يعمل من تقارب متوقع بين الفرقاء السودانيين في جوبا ويعمل ليل نهار على انفاذ برامجه في الحصول على السلطة كاملة بخلق مزيد من الضغوط على حمدوك وحكومته عن طريق لافتاته المختلفة.