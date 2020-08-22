الطاقة تجري فرز عطاء لتوريد المُنتجات البترولية لشهر سبتمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أجرت وزارة الطاقة والتعدين أمس الأول، عملية فرز عطاء توريد المُنتجات البترولية لشهر سبتمبر. وأكّد وكيل الوزارة د. حامد سليمان حامد، حرصه على اِتّباع المنهجية والشفافية والعدالة في خدمات الوزارة كَافّة من عطاءات وتعيينات، وأشار إلى أنّ عملية الفرز تمّت وفق الأُسس والضوابط بكلِّ شفافية في عطاء طلبيات شَهر سَبتمبر، وأَضَافَ “نُطالب الشركات التي لم يُحالفها الحظ أنّ تُشارك في العطاء العالمي الذي تمّ طرحه في وسائل الإعلام العالمية لتغطية حاجة ستة أشهر”. صحيفة الصيحة

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