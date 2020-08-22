سرقة 60 ألف جنيه بسبب (صفوف العيش)

تمكن مجهول من سرقة مبلغ (60) ألف جنيه من صاحبة بوتيك عبارة عن مبلغ “صندوق” بمنطقة أم عشر العقليين محلية جبل أولياء. Advertisements ووفقاً للتفاصيل إن صاحبة البوتيك مؤتمنة على أموال صندوق لنساء بمنطقة أم عشر العقليين محلية جبل أولياء وفي يوم الحادثة خرجت لشراء الخبز ووقفت كثيراً بـ”صفوف الخبز” مع أذان الفجر وأن زوجها خرج للصلاة وعند عودتها تفاجأت باختفاء المبلغ. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دونت بلاغاً بالسرقة ضد مجهول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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