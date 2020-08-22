في توصيات الدائرة المستديرة حول قانون الأحوال الشخصية

ذكرت المديرة الاقليمية لشبكة ” صيحة ” هالة الكارب ‘ أن التوصيات التي تم الخروج بها في ختام الدائرة المستديرة حول ” قانون الأحوال الشخصية وتقنين انتهاكات حقوق المرأة في السودان” تتمثل في تغيير القانون بشكل جذري لأنه يتنافى مع احتياجات النساء والواقع المعاش مع ضرورة الابتعاد عن المزايدة عليهن بالدين والثقافة والتقاليد .

وشددت الكارب التي أدارت النقاش أمس على أهمية إيجاد آليات تغير القوانين من خلال اشراك المجتمع وقالت يواجه السودان مشكلة كبيره وهي أن السلطة أعطت نفسها الحق في وضع القوانين مما أدى إلى توسيع دائرة الخلاف بين الدولة والشعب وخلق مشاكل كبيرة .

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ومن بين التوصيات، أكدت الكارب بحسب صحيفة أول النهار، أن زواج الطفلات جريمة وأن الولاية على النساء أصبحت مسألة لا علاقة لها بحياة وقدرات المرأة مع ضرورة الحق في المساواة والاحترام وأن لا تفرض على المرأة وصايا ، وأشارت إلى أن زواج الطفلات هو سبب العنوسة مما خلق فجوة كبيرة وسط المجتمع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)