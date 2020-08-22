اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

في توصيات الدائرة المستديرة حول قانون الأحوال الشخصية

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

 

ذكرت المديرة الاقليمية لشبكة ” صيحة ” هالة الكارب ‘ أن التوصيات التي تم الخروج بها في ختام الدائرة المستديرة حول ” قانون الأحوال الشخصية وتقنين انتهاكات حقوق المرأة في السودان” تتمثل في تغيير القانون بشكل جذري لأنه يتنافى مع احتياجات النساء والواقع المعاش مع ضرورة الابتعاد عن المزايدة عليهن بالدين والثقافة والتقاليد .

وشددت الكارب التي أدارت النقاش أمس على أهمية إيجاد آليات تغير القوانين من خلال اشراك المجتمع وقالت يواجه السودان مشكلة كبيره وهي أن السلطة أعطت نفسها الحق في وضع القوانين مما أدى إلى توسيع دائرة الخلاف بين الدولة والشعب وخلق مشاكل كبيرة .

Advertisements

 

ومن بين التوصيات، أكدت الكارب بحسب صحيفة أول النهار، أن زواج الطفلات جريمة وأن الولاية على النساء أصبحت مسألة لا علاقة لها بحياة وقدرات المرأة مع ضرورة الحق في المساواة والاحترام وأن لا تفرض على المرأة وصايا ، وأشارت إلى أن زواج الطفلات هو سبب العنوسة مما خلق فجوة كبيرة وسط المجتمع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في توصيات الدائرة المستديرة حول قانون الأحوال الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا