لص يستخدم مادة مخدرة لتنفيذ جريمته

أقدم لص على تخدير معلمة وأفراد أسرتها أثناء خلودهم للنوم ليلاً بمنزلهم، وتمكن من سرقة جميع أجهزة الموبايل الموجودة بالمنزل ولاذ بالهروب. Advertisements وفي صبيحة اليوم التالي تفاجأ أفراد الأسرة بفقدانهم لحاسة الشم والهواتف فيما عثروا على جميع الشرائح الخاصة بهواتفهم ملقية على الأرض. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم تدوين بلاغ بالحادث بدائرة الاختصاص ومازالت التحريات مستمرة للقبض على الجاني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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