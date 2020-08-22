مفوضية حقوق الإنسان تدين تفلتات مسيرات (جرد الحساب)

أدانت المفوضية القوميـة لحقـوق الإنسان التفلتات في المسيرات السلمية لإحياء الذكرى السنوية الأولى للتوقيع على الوثيقة الدستورية (جرد الحساب) التي شهدتها ولاية الخرطوم الاسبوع المنصرم الأمر الذي أدى بالجهات المختصة في النيابة والشرطة لاتخاذ بعض الإجراءات التأمينية.

وأضافت المفوضية في بيان لها (السبت) أنه بالرغم من أن المسيرات كانت مسيرات سلمية تعبر عن حرية التعبير، وهو من أهم الحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، إلا أنه قد ظهرت هذه التفلتات، وأشادت المفوضية بسلمية التجمعات بكل ولايات السودان وفي التعبير السلمي خلال المواكب التي انتظمت أنحاء البلاد لإحياء ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية. قبل جميع المواطنين التعبير عن الحقوق بصورة سلمية خاصة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي مع احترام وتقدير حرية الآخرين وعدم الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة أوحرمان الآخرين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الدستورية.

وقالت المفوضية بحسب صحيفة أول النهار يتم العبور السلمي الديمقراطي الذي يكفل كافة حقوق المواطن للوصول إلى انتخابات قومية نزيهة وعادلة تؤدي إلى حكم ديمقراطي راشد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)