بدأت شرطة الخرطوم شمال التحريات مع عدد من أعضاء لجان مقاومة الخرطوم متهمين بتسبيب الأذى الجسيم لطبيب “كسر أنفه” وهو عضو بتنسيقية لجان بحري وطعن أخر بسكين وذلك داخل دار لجان مقاومة السودان بشارع النيل، بالإضافة إلى ضرب بالكراسي والاشتباك بالأيدي والسب بألفاظ نابية أثناء الاجتماع الذي عقد بالدار لمناقشة قضايا، ما دفع البعض بالاتصال بشرطة القسم الشمالي.
وفور التبليغ هرعت الشرطة للموقع لفض الاشتباك وتم ضبط عدد من أعضاء لجان المقاومة واستخراج أورنيك (8) جنائي لإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج المناسب. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دون البلاغ في مواجهة المتهمين بتهمة تسبيب الأذى الجسيم والبسيط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التحقيق مع أفراد “لجان مقاومة” متهمين بكسر “أنف طبيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.