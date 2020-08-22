بدء التحقيق مع أفراد “لجان مقاومة” متهمين بكسر “أنف طبيب”

بدأت شرطة الخرطوم شمال التحريات مع عدد من أعضاء لجان مقاومة الخرطوم متهمين بتسبيب الأذى الجسيم لطبيب “كسر أنفه” وهو عضو بتنسيقية لجان بحري وطعن أخر بسكين وذلك داخل دار لجان مقاومة السودان بشارع النيل، بالإضافة إلى ضرب بالكراسي والاشتباك بالأيدي والسب بألفاظ نابية أثناء الاجتماع الذي عقد بالدار لمناقشة قضايا، ما دفع البعض بالاتصال بشرطة القسم الشمالي.

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وفور التبليغ هرعت الشرطة للموقع لفض الاشتباك وتم ضبط عدد من أعضاء لجان المقاومة واستخراج أورنيك (8) جنائي لإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج المناسب. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دون البلاغ في مواجهة المتهمين بتهمة تسبيب الأذى الجسيم والبسيط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)