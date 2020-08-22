تبرئة أشقاء من قتل رجل ضرباً

برأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري أمس الأول “3” أشقاء من تهمة قتل رجل ضرباً بمنطقة التعويضات في الحاج يوسف، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في بلاغ آخر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه أحضر إلى القسم عقب بلاغ من المتهم الأول قال فيه أنه تعدى على منزلهم وهو مخمور، ودون بلاغ سكر في مواجهته لكنه لفظ أنفاسه في اليوم الثاني داخل الحراسة، وعدلت النيابة مادة الاتهام من الوفاة في ظروف غامضة إلى القتل العمد، والقى القبض على المتهمين الثلاثة واستجوابهم، وذكر المتهم الأول أن المجني عليه حضر إلى منزلهم في الساعات الأولى من الصباح وهو مصاب وملطخ بالدماء ويحمل سكيناً بيده، فاتصل بالشرطة فيما أنكر الاثنان وجودهما لحظة ارتكاب الجريمة.

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وكشفت التحريات بحسب صحيفة آخر لحظة، أن المتهمين تعدوا على منزل المجني عليه واتلفوا أثاثه، وعندما علم بذلك ذهب إلى منزلهم فاعتدوا عليه بالضرب، وأنكر المتهمون في استجوابهم اشتراكهم في ضرب المجني عليه والاعتداء عليه أو التسبب في قتله.

ويذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قراراً بالإعدام في مواجهة الأشقاء إلا أن ممثل الدفاع تقدم بطعن في القرار للمحاكمة العليا التي أعادت الملف إلى المحكمة وأصدرت القرار أعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)