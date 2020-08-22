الأوساط الهلالية تترقب إعلان قائمة لجنة التطبيع

تترقب الأوساط الرياضية عامة والهلالية خاصة قرار الاتحاد العام لكرة القدم حول إعلان قائمة لجنة التطبيع الهلالية التي ستقود إدارة النادي في الفترة المقبلة.

وكان الدكتور شداد رئيس الاتحاد العام قد أعلن الأسبوع الماضي بحسب صحيفة المواكب، تعيين أشرف الكاردينال رسمياً رئيساً للجنة التطبيع وتم تأجيل بقية إعلان القائمة.

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وتشير المتابعات إلى أن القائمة التي رفعها الكاردينال للاتحاد هي الأقرب لإعلانها من قبل اتحاد الكرة، على ذات الصعيد تنتظر أعداد كبيرة من جماهير الهلال إعلان قائمة المجلس الكاملة حتى يتم سد الفراغ الموجود بالنادي الأزرق وإعلان التدريبات والإعداد الجيد للموسم الجديد على المستوى الإفريقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)