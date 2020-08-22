عاجل| ارتفاع منسوب مياه النيل ونهر عطبرة.. وانهيار منازل نتيجة الأمطار والسيول

السبت 22 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن ارتفاع منسوب النيل الرئيسي اليوم وصل 16.23 سم بارتفاع 5 سم عن الأمس، وارتفاع 37 سم عن العام الماضي.



وسجل منسوب نهر عطبره ارتفاعا السبت، حيث سجل 15.79سم بارتفاع 6 سم وارتفاع 55 سم عن العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل بالسودان، ناشدت جميع المواطنين السودانيين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات، بأن هناك ارتفاعا في مناسيب نهري النيل والعطبراوي، وتطلب الغرفة من جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفي سياق آخر تطرقت التقارير الإعلامية في السودان إلى حجم الأضرار التي تسببت فيها الأمطار والسيول الغزيرة التي تتعرض لها بعض الولايات السودانية، حيث تفقد نجم الدين الأمين مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة بالسودان رئيس غرفة طوارئ الخريف صباح اليوم، حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمؤسسات الحكومية بسبب الأمطار والسيول لقريتى الخشيم وودمكنون بوحدة ود رعية الادارية بولاية الجزيرة السودانية .

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن منسق الهلال الأحمر بالمحلية أعلن عن إنهيار أكثر من 40 منزلا بالقريتين إضافة لمركز الشباب والمركز الصحي وعدد من دورات المياه ونفوق أعداد مقدرة من الماشية .

وكشف الملازم أول شرطة إبراهيم مدثر مدير إدارة الدفاع المدني بمحلية الكاملين بالسوادن مقررغرفة طوارئ الخريف عن 3 وفيات وانهيار كامل لـ15 منزلا منها منزلين انهيارا كاملا و13 منزلا إنهيارا جزئيا فضلا عن خسائر كبيرة في بعض القري بالمحلية جراء الأمطار والسيول والفيضانات التي خلفها الإرتفاع الكبير لمناسيب النيل الأزرق خلال الفترة السابقة .

وأقر مدثر في تصريح لسونا أن الغرفة تعمل بإمكانات ضعيفة جدا حيث ظلت تقوم بمجهودات كبيرة لدرء السيول والفيضانات بقري المحلية وذلك بالتنسيق مع غرفة ولاية الجزيرة .

وأعلن عن توفير أكثر من 8 ألف شيكارة خيش و5 ألف جوال وباك لودر وعدد من القلابات لقري الجديد والمسعودية والشقلة عوج الدرب وابو روس وعديد أبوعشر والكاملين .

وكشف عن إنهيار كامل لمنزلين وإنهيار 13 منزلا انهيارا جزئيا بمنطقة المسعودية وإنهيار 3 غرف وحمامات بقريى سعادة العقليين إضافة لانهيار أسوار عدد من المنازل بالشقلة عوج الدرب و7 غرف بقرية الشقلة حكيم وانهيار 155 سورا و3 غرف انهيارا جزئيا وأنهارت21 غرفة انهيارا كليا و79 حمام بقرية عديد أبوعشر بالاضافة لإنهيار 36 غرفة جزئيا بقرية عديد فلاتة.