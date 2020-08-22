د. إبراهيم البدوي يكذب الحكومة بشأن التحقيق حول تعاملات (الفاخر) مع وزارة المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كذب وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي الحكومة بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول تعاملات شركة الفاخر مع وزارة المالية

وكشف البدوي في بيان له عن عدم تكوين اللجنة المذكورة حسبما اعلنت الحكومة عن ذلك رسميا في السابع من مارس الماضي.

وازاح الستار عن تهديده لمجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في يونيو بنشر الرسائل المتبادلة في ملف الفاخر حال لم تستجيب الحكومة لطلبه بتشكيل لجنة التحقيق.

ونشر البدوي خطابا معنون لرئيس الوزراء ممهورا بتوقيعه اصدره في 8 مارس الماضي حمل مطالبته بتكوين لجنة تحقيق تبرئة لذمته وتأكيدا انه من طلب اجراء التحقيق وأشار الي تعهده وقتها بالتعاون مع اللجنة حال تشكيلها.

كما حمل بيان البدوي الاشارة الي خطاب مماثل لوزير العدل بتاريخ 15 مارس الماضي حمل ذات المطلب الذي تقدم به لحمدوك. واشار البدوي الي انه اضطر لاصدار البيان مكرها في وقت تواجه البلاد قضايا وتحديات اكثر الحاحا واهمية وذلك لابراء ذمته ، لجهة ان الامر بالنسبة اليه يتعلق بقيم شخصية ومثل وطنية بعد ان تحولت قضية الفاخر لقضية راي عام.

وكان القيادي بالحرية والتغيير ابراهيم الشيخ اعلن في وقت سابق عن عدم تشكيل اللجنة مؤكدا انها شكلت بناء على طلب البدوي نفسه.

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