الجزيرة.. تراكم النفايات وانتشار الذباب والبعوض والوالي يطلق نفيراً للنظافة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شهدت مدينة ودمدني ومحليات ولاية الجزيرة ، تردياً شديداً في أوضاع صحة البيئة ، بسبب هطول الأمطار وتراكم النفايات وانتشار الذباب والبعوض .

واطلق والي الولاية د.عبدالله ادريس ، نداءً عاجلاً ، لجميع الفعاليات بالولاية للمشاركة في حملة النظافة والرش ودرء آثار الخريف التي سوف تقوم بها الولاية في جميع المحليات .

ودعا ادريس في تعميم تحصلت (السوداني ) على نسخته، موجه الى الوزارات والمحليات ومدراء الوحدات الادارية وهيئة نظافة الولاية والدفاع المدني وكل الجهات ذات الصلة ، للمشاركة والتواجد بصورة دائمة في الميدان لتدشين عمليات انطلاقة الحملة خلال الفترة القادمة بجانب استنفار جميع لجان المقاومة والحرية والتغيير وكافة الجماهير للمشاركة بفاعلية لانجاح الحملة للقضاء على نواقل الامراض وتقليل نسبة الامراض المصاحبة للخريف .

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