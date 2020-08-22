أمين حسن عمر: شيطنة الآخر عمل مخطط له ومقصود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر القيادي الإسلامي البارز د. أمين حسن عمر ضمن سلسلة (تعريفات) على صفحته الرسمية بالفيسبوك تعريفات جديدة. وتحت عنوان (الشيطنة) كتب أمين: (شيطنة الآخر عمل مخطط له ومقصود لرسم صورة ذهنية سلبية لدى الرأي العام تجاه أشخاص أو أحزاب أوتيارات فكرية معينة، وذلك بتصويرها على أنها شخصيات وتيارات سيئة وفاسدة وشريرة و هدامة ومهددة للوحدة الوطنية وأمن البلاد أو هي تعمل على تهديد القيم والأخلاق وغير ذلك مما يسب به الناس ويشهرون به، وأحيانا تكون الشيطنة متبادلة بين متطرفين في السلطة والمعارضة أو بين شخصيات أو أحزاب أوتيارات فكرية. وقد قال أحدهم مؤخرا، أنه لو حكم السودان ملائكة مطهرين لتعرضوا للإساءة والشيطنة. ما من ملامة على أهل السودان. وإنما اللوم على طائفة من سياسيين وغواة لهم يتبعون، تجردوا من الصدق والنزاهة والعدل. ولن يعرف المرء طعم ما يسقيه للآخر حتى يرشف من مرارته رشفة).

وفي منشور منفصل تحت عنوان (التفاؤل) كتب أمين حسن عمر: (التفاؤل هو التحلي بروح الإيجابية والأمل تجاه المستقبل وتعبئة الإرادة بالثقة في القدرة علي تجاوز كل المعوقات والصعوبات والأزمات وليس التفاؤل بحال هو تزوير الواقع أو تزيينه. فالتفاؤل ليس لبس عدسات سحرية لترى اللون الأسود وردياً. ولا هو أن ترى (الحاتل طالع). ولكنه أن ترى الفرصة في خبايا الأزمة. واليسرين بعد العسر الواحد. وأن لا تشك أنك ستعبر. هل تشك؟.