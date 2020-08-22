عاجل.. اتفاق للتعاون بين منظومتي الدفاع بالسودان ومصر

السبت 22 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الدولة للإنتاج الحربى المصري، محمد أحمد مرسي، إن بلاده تسعى لتحقيق نموذج فريد في التعاون مع السودان، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية بين البلدين على الصعيد الثنائي. والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى المصري محمد أحمد مرسي بالمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان والوفد المرافق له ،من ممثلي كبرى الشركات السودانية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات وذلك بمقر الديوان العام لوزارة الإنتاج الحربى. وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربب ومثيلاتها من الشركات السودانية في العديد من المجالات العسكرية والمدنية لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول اﻹفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية.

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من جانبه أكد ميرغني حرص السودان على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى اهتمام العديد من الشركات السوادنية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية – وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحاً.

وقال ميرغني إن اهتمام الجانب السوداني بالتعاون مع “الإنتاج الحربى” يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لصياغة اتفاقيه تعاون لتحقيق تعاون وشراكة استراتيجيه للاستفادة من الامكانيات .