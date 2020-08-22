عاجل.. مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شحن بجنوب السودان

السبت 22 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أفادت وسائل إعلام محلية، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم؛ إثر تحطم طائرة شحن في مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان. وقال موقع “اماتونج” إن “4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب آخر؛ إثر تحطم طائرة شحن جوي بحي إنتنوف في جوبا، صباح السبت”.

بدورها، قالت سلطات مطار جوبا إن الطائرة ”تحطمت بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار العاصمة“. ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النيران وهي تتصاعد من حطام الطائرة، التي قالوا إنها ”كانت في طريقها من جوبا إلى مدينة واو“.

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