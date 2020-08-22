سلطة الطيران المدني تضع شرطا هاما للسفر الى السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت سلطة الطيران المدني نشرة بخصوص المسافرين القادمين إلى ⁧‫السودان‬⁩ بما فيهم السودانيين ،عبر أي من المطارات السودانية بضرورة الحصول على نتيجة إختبار فحص الكورونا السلبي “PCR TEST” صادرة قبل “72” ساعة كحد أقصى قبل الوصول للسودان وذلك ابتداء من الثانية صباحاً تاريخ 24/أغسطس.

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